Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Первая партия хвойных «новогодних» деревьев, поступившая на один из складов Новосибирска, благополучно прошла фитосанитарный контроль. Хвойные деревья прибыли из Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В результате 2500 пихт разрешены для дальнейшей реализации», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что проверки при ввозе «новогодних» деревьев проводятся для подтверждения фитосанитарной безопасности и недопущения возможного заноса карантинных насекомых-вредителей.