Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM В Екатеринбурге компании AVS Group предложили три варианта обмена данного земельного участка на другой. Об этом заявил журналистам глава городского департамента архитектуры Алексей Храмов.

Как пишет E1.ru, с участием свердловского мингосимущества были проведены трёхсторонние переговоры. В ходе них была разработана дорожная карта по обмену земли. Решение могут принять уже в первом квартале 2021 года. Сейчас идёт оценка участков.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте ДК «Химмаш» планировалось построить жилой комплекс с деловой застройкой. Однако жители микрорайона выступили против сноса здания. Им удалось подключить руководство города и руководящих работников Свердловской области к разрешению ситуации.