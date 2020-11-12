Чебоксары, , 06:44 — REGNUM В Чувашии готовят дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время готовятся к перепрофилированию две центральные районные больницы, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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По данным министерства здравоохранения республики, в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуты 2355 коек. Глава минздрава Владимир Степанов заявляет, что при росте числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и госпитализированных больных будет использован резерв коечного фонда.

«У нас планируется развертывание коек в Батыревской центральной районной больнице, также в Канашской центральной районной больнице. Эти два медицинских учреждения, в частности, будут работать на стабилизацию ситуации в южных районах республики», — отметил министр здравоохранения, заверив, что в отличие от ситуации весной «медики готовы к любому развитию событий».

Данные ЦРБ начали дооснащать средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислорода, лекарствами. По словам Владимира Степанова, в случае необходимости эти медицинские учреждения будут переведены в режим ковидных стационаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что система «здравоохранения задыхается» из-за роста выявляемых случаев заражения коронавирусом. На последнем заседании оперативного штаба, которое состоялось 6 ноября, министр здравоохранения Владимир Степанов констатировал, что в Чувашии госпитализируют больше пациентов с коронавирусом, чем выписывают, поэтому свободный коечный фонд сократился до 2,3%: на тот момент было развёрнуто 2210 коек для лечения пациентов с COVID-19, что составляет 24% от всего коечного фонда в регионе.

Напомним, в Чувашии, как и во всех регионах страны, в результате реформы здравоохранения под удар оптимизации попало, прежде всего, первичное звено. Побочным результатом стал рост платных услуг, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда и резкое сокращение коечного фонда. Число учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возросло за четыре года с 44 до 54 (данные 2017 года). При этом в 3,6 раза, или на 442 сократили отделения и кабинеты общеврачебной (семейной) практики — с 612 (из них 198 в сельской местности) до 170. Общий коечный фонд в сельских больницах оптимизировали на 706 коек (или на 29,7%) — до 1670, обеспеченность койками сельских жителей на начало 2017 года составила 35,6 на 10 тыс. человек населения (на начало 2013 года — 44,2).

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