Новосибирск, , 06:42 — REGNUM Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил многофункциональный медицинский центр Минобороны России. Он находится на базе 425-го военного госпиталя. Обряд совершён по просьбе руководства медучреждения, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Отмечается, что после чина освящения митрополит ознакомился с работой врачей и поблагодарил их за нелёгкий труд и проявленное милосердие и сострадание к пациентам.

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест был построен в мае 2020 года. В нём уже выздоровели более 1,2 тыс. инфекционных больных. Сейчас из-за коронавируса медцентр работает на полную мощность. Здесь лечат не только военнослужащих, но и членов их семей, военных пенсионеры, гражданское население.