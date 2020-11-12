Красноярск, , 07:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 327 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки составил 1,1%. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус был выявлен у 29 911 человек. Выздоровели 22 412 человек, в том числе 311 — за последние сутки.

Умерли в регионе за сутки 15 пациентов с диагнозом COVID-19. А всего число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 767 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 человек с диагнозом COVID-19.

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