Хабаровск, , 06:35 — REGNUM Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о надвигающемся циклоне, который выйдет в регион 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мокрый снег, сильный ветер, минусовые температуры принесёт западный циклон.

Особенно стихия затронет центральные и южные районы Хабаровского края.

«Ветер усилится до 14 м/с, понизится температура воздуха. Прогнозируется налипание снега, перехлёст и обрывы электропроводов», — сказали в МЧС Хабаровского края.

Спасатели готовы к оперативному реагированию на возможные ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшиеся над Тихим океаном два новых тропических циклона приближаются к Вьетнаму, 10 ноября сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.