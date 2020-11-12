Хабаровск, 12 ноября 2020, 06:35 — REGNUM Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о надвигающемся циклоне, который выйдет в регион 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Мокрый снег, сильный ветер, минусовые температуры принесёт западный циклон.
Особенно стихия затронет центральные и южные районы Хабаровского края.
«Ветер усилится до 14 м/с, понизится температура воздуха. Прогнозируется налипание снега, перехлёст и обрывы электропроводов», — сказали в МЧС Хабаровского края.
Спасатели готовы к оперативному реагированию на возможные ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшиеся над Тихим океаном два новых тропических циклона приближаются к Вьетнаму, 10 ноября сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.