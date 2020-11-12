Чита, , 06:33 — REGNUM В Забайкальском крае сделали более доступной помощь пациентам с коронавирусом. Как сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, отныне жители Читы могут записаться на прием в covid-клинику по адресу Богомягкова, 123 через электронную регистратуру Забайкальского края — «Портал пациента».

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"Онлайн-запись доступна в семь кабинетов для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса», — сказано в официальном сообщении.

По словам вице-губернатора Аягмы Ванчиковой, для этого жителям региона необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября из моногоспиталей и отделений Забайкальского края выписаны 362 человека. Все они успешно прошли лечение и сняты с медицинского наблюдения. Общее число жителей региона, победивших COVID-19, приближается к 10,5 тысячи человек.