Улан-Удэ, , 07:05 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 366. Об этом утром 12 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 8639 случаев заражения (61% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 267 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2203 больных. На амбулаторном лечении находятся 2588 человек, наблюдаются 12 811 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 9308 (+152) человек.

В реанимации остаются 109 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 54 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 83,2% — из 2649 перепрофилированных коек заняты 2203.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом.

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