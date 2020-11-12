Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM На Камчатке за последние сутки вылечились от COVID-19 45 жителей края, за весь период с болезнью справились 4097 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 58 жителей края, днём ранее — у 60. Всего на Камчатке зарегистрировано 6478 случаев заражения SARS-CoV-2.

Ещё 42 пациента поступили в госпитали для лечения от COVID-19. Всего в стационарах находятся 417 пациентов с коронавирусом. 231 носитель SARS-CoV-2 болеют пневмонией. Из 480 ковидных коек свободными остаются 63.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 180 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на протяжении нескольких дней выявляется около 30 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на вечер 11 ноября в регионе было зарегистрировано 2456 носителей коронавируса.