Вашингтон, , 05:54 — REGNUM В США суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достиг рекордного уровня в 145 835. Эти уточнённые данные 11 ноября сообщает газета The Washington Post.

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Издание отмечает, что показатель суточного прироста в стране уже девять дней подряд превышает 100 тысяч, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту.

Также в стране с весны было зафиксировано самое большое число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 за сутки — 1549.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику эпидемии, на 05:50 мск 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в США достигло 10 392 702.

Всего в США с начала пандемии умерли 241 047 пациентов с диагнозом COVID-19.

На втором месте по числу заражений новым коронавирусом находится Индия (8 636 011 случаев заражения, 127 571 умерший), на третьем — Бразилия (5 747 660, 163 368).

Как сообщало ИА REGNUM, суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысил в США рекордный уровень в 140 тысяч.

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