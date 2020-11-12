Томск, , 05:49 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в регионе и в Томске ожидаются снег, мокрый снег, метели.

Также прогнозируются гололёдные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла Кемеровскую область.

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