Москва, , 05:57 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в четырёх секциях форума «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве. Он обсудит с экспертами ряд социально значимых тем, посвящённых поддержке и реализации лучших идей регионального развития, роли креативных индустрий, созданию условий для технологического прорыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В рамках секции «Доверие для развития: вызов века» в своём выступлении Айсен Николаев отметил, что кризис доверия в обществе — не только российская проблема, сегодня он принимает всеобщий, цивилизационный характер. Это следствие общего кризиса веры, отказа от идеалов и ценностей.

«Пока мы не выработаем в хорошем смысле веру во что-то светлое, что выше наших сегодняшних потребностей, у нас результата не будет. Сегодня рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина в нашем обществе составляет 70%, потому что он возродил веру в светлые идеалы, в то, что государство защищает слабых, армия защищает интересы России, что олигархов надо ставить на место. Сегодняшний рейтинг президента — показатель того, что он возродил эту веру у населения», — сказал глава Якутии.

По информации организаторов форума, всего было собрано со всей страны около 15 тысяч идей, направленных на развитие экономики, социальной и технологической сфер. Лучшие из них представят на форуме.

Якутия представила 120 идей по семи направлениям, заняв 24 место среди 85 российских регионов и второе место на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградский предприниматель Павел Рубцов считает, что из-за пандемии коронавируса бизнес стал активно переходить в Сеть. Он принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходил 11 ноября в Москве.