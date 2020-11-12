Веллингтон, , 05:47 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что два новых случая заражения были связаны с распространением инфекции внутри страны, еще один пациент прибыл из-за рубежа. Он прилетел в Новую Зеландию из Лос-Анджелеса, коронавирусную инфекцию у него выявили во время прохождения карантина.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 53 активных случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1635 случаев заражения коронавирусом нового типа.