Тегеран, , 08:53 — REGNUM Группа иранских юристов в своем заявлении поддержала задержанного в Бельгии иранского дипломата Асадоллу Асади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранские юристы собрались перед зданием представительства ООН в Тегеране и выступили с заявлением в поддержку иранского дипломата. К настоящему времени заявление подписали 1842 юриста.

В своем послании иранские юристы выразили протест против мер, принятых Германией и Австрией, которые противоречат дипломатическим нормам и принципам. Они призвали ООН привлечь к ответственности две страны в связи с нарушением Венской конвенции о дипломатическом иммунитете.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически исключил необоснованные обвинения в адрес иранского дипломата. В ответ на сообщение агентства Reuters об иранском дипломате он отметил, что страны, участвующие в этом деле, несут ответственность за нарушение дипломатических прав иранского дипломата.

Иран рассматривает задержание Ассадоллы Ассади как незаконный акт и нарушение международного права, а также положений Венской конвенции 1961 года.