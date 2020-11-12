Москва, , 05:32 — REGNUM Шоумен Сергей Светлаков доставлен в больницу после выявления у него коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал журналистам.

Телеведущий отметил, что у него высокая температура и незначительное поражение легких. Светлаков добавил, что решение лечь в стационар было принято по совету врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября российский актер Гоша Куценко заболел COVID-19, а 29 октября — объявил о своем выздоровлении.

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