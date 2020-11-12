Биробиджан, , 05:30 — REGNUM В Еврейской автономной области на протяжении нескольких дней выявляется около 30 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на вечер 11 ноября в регионе было зарегистрировано 2456 носителей коронавируса, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Читайте также: Гинцбург назвал сроки начала исследований «Спутника V» на детях

За последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 30 жителей области.

Полностью излечились 1308 человек. Не справились с COVID-19 и умерли 40 жителей Еврейской АО. В госпиталях, развёрнутых на базе инфекционной больницы Биробиджана и Облученской районной больницы, проходят лечение 179 пациентов с коронавирусом. Всего заняты 257 из 310 коек.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, койки в госпиталях заняты не только пациентами, которые проходят лечение от COVID-19, но и людьми, у которых заражение коронавирусом не подтвердилось — это больные пневмонией и контактировавшие с носителями коронавирусом, которым негде изолироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, исследования «Спутника V» на детях могут начаться в мае — июне 2021 года. Об этом сообщил 11 ноября директор создавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON. help.