Кемерово, , 05:27 — REGNUM Завершились переговоры между Кемеровским государственным университетом (КемГУ) и администрацией Кемерова по ботаническому саду, расположенному в жилом районе Лесная Поляна. Стороны договорились, что ботсад будет передан в безвозмездное пользование опорному вузу Кузбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в КемГУ.

Уточняется, что инициатива поддержана губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

По данным вуза, балансовая стоимость объекта — около 330 млн рублей.

Планируется, что ботанический сад станет ведущей площадкой, которая объединит учёных и исследователей в рамках реализации проектов научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».