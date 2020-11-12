Владивосток, , 05:33 — REGNUM Из 215 выявленных за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом 108 были зафиксированы во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из-за COVID-19 в краевой столице 17 групп в 12 детских садах временно закрыты. Школы Владивостока до 14 ноября находятся на осенних каникулах, которые были продлены на неделю.

За соблюдением масочного режима во Владивостоке ежедневно следят 17 административных комиссий. За прошедшие сутки проверено 302 магазина и кафе, 39 парикмахерских, 8 рынков, 396 единиц общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье коронавирус подтвердился ещё у 215 жителей края, на три случая больше, чем накануне. Скончались от осложнений четыре пациента, как и днём ранее.