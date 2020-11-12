Новосибирск, , 05:18 — REGNUM В Новосибирской области волонтёры организовали сбор денег на закупку кислородных концентраторов для больниц, которых не хватает для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила представитель общественной организации Аnticovidnsk.ru Наталья Одегова.

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«Мы ждём, когда Минздрав поставит концентраторы, но людям кислород нужен уже сейчас, и мы уже поставили 30 концентраторов в больницы, так как у нас есть возможность закупить оперативно, — рассказала Одегова изданию Sibnet. — Ещё 25 аппаратов мы закупили».

Она уточнила, что удалось собрать около 3,7 миллиона рублей на 55 концентраторов. Стоимость одного — от 60 тысяч рублей.