Владивосток, , 05:20 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье коронавирус подтвердился ещё у 215 жителей края, на три случая больше, чем накануне. Скончались от осложнений четыре пациента, как и днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 12 ноября в регионе зарегистрировано 17 862 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 13 493 пациента, скончались 185 приморцев.

Обследовано за период пандемии более 500 тыс. человек.

Власти рекомендовали возрастным сотрудникам уйти на удалёнку, а детям не находиться в ТЦ без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 248 случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем днём ранее. Выздоровели 232 человека, скончался ещё один пациент.