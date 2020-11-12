Мехико, , 04:50 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 7646 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Всего с начала пандемии в Мексике выявили 986 177 инфицированных. Также за минувшие сутки на мексиканской территории скончались 588 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике выросло до 96 430.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Мексике объявляли трехдневный траур по умершим в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. К тому моменту число жертв COVID-19 в стране превысило 90 тыс.