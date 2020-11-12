Сеул, , 04:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 143 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 128 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за рубежа. При этом уже пятые сутки подряд в Южной Корее выявляют более ста инфицированных ежедневно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 27 942 случая заражения коронавирусом нового типа. За 11 ноября летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией не фиксировалось. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея составляет 487 человек.