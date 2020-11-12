Южно-Сахалинск, , 04:29 — REGNUM На Сахалине за весь период пандемии выявили 9092 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА в оперативной рабочей группе правительства области.

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За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 126 жителей региона. Ещё 156 человек полностью излечились.

За весь период пандемии на Сахалине справились с болезнью 6034 жителя. Продолжают проходить лечение 3054 пациента с коронавирусом. Умерли от COVID-19 в островном регионе 4 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, новых побочных эффектов (по сравнению с теми, что выявлены на первой — второй фазе клинических исследований) у российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не обнаружено. Об этом сообщил 11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбургв интервью «Россия 24».