Хабаровск, , 04:32 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 248 случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем днём ранее. Выздоровели 232 человека, скончался ещё один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Читайте также: Авторы «Спутника V» дали прогноз по вакцинации от COVID-19 до конца года

Для лечения больных COVID-19 развернуто 3216 коек, из них свободны — 708. В тяжёлом состоянии 21 пациент, 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

В госпиталях лечатся 2508 жителей Хабаровского края, 3798 получают лечение амбулаторно.

На 12 ноября зарегистрировано 18 877 положительных тестов на коронавирус, 12 426 пациентов вылечились, скончались 145 человек.

В регионе действует ряд ограничительных мер — закрыты все учреждения культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца этого года в России вакциной от коронавируса «Спутник V» планируется привить свыше полутора миллионов жителей страны.