Якутск, 12 ноября 2020, 03:59 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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У Николаева запланировано несколько рабочих встреч с руководителями федеральных ведомств по вопросам социально-экономического развития региона.
Также глава республики примет участие в работе форума «Сильные идеи для нового времени».
Как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика испытывает серьёзные трудности из-за распространения коронавируса. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».