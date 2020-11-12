Париж, , 03:23 — REGNUM Во Франции общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1,86 млн. Таким образом, республика обогнала Россию по количеству инфицированных, сообщает агентство Reuters.

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Только за 11 ноября во Франции выявили 35 879 случаев заражения коронавирусом нового типа. Сейчас общее количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 1 865 538.

Также за минувшие сутки во Франции скончались 328 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 42 535 человек.