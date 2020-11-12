Бразилиа, , 02:27 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло еще на 48 655 пациентов и достигло значения в 5 747 660. Об этом сообщает Национальный совет здравоохранения страны (Conass).

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Также за стуки в Бразилии подтвердили смерть 566 человек от осложнений при COVID-19. Всего в стране зафиксировали 163 368 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия достигла «серьезных договоренностей» с Индией и Бразилией по созданию и регистрации вакцины против коронавируса.

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