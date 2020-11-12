Пекин, , 02:27 — REGNUM Китайский индекс инноваций, являющийся барометром инновационных возможностей страны, рос ускоренными темпами в 2019 году, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Индекс, представленный в 2005 году, вырос на 7,8% до 228,3 пункта в прошлом году, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Индекс, состоящий из ряда вспомогательных индексов, определяет инновационный климат, входящие и исходящие инновационные эффекты.

Индекс ввода инноваций составил 199,1, что на 3% больше, чем годом ранее. Интенсивность исследований и разработок (НИОКР), или отношение расходов на НИОКР к ВВП, достигла 2,23%, что на 0,09 процентных пункта выше, чем в 2018 году.

Расходы на фундаментальные исследования выросли на 22,5% до 133,56 млрд юаней в 2019 году, в то время как общие расходы предприятий на НИОКР достигли 1,69 трлн юаней, увеличившись на 11,1% в годовом исчислении.

Инновационный выпуск вырос на 11,8% до 295,3 пункта, а число отечественных патентов, выданных в прошлом году, выросло на 6% до 2,47 млн. Субиндекс эффекта от инноваций увеличился на 3,1% до 168,8 в прошлом году.