Красноярск, , 02:19 — REGNUM В четверг, 12 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 12 на 13 ноября ожидается до —2 °C. Временами снег.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 13 ноября, в Красноярске до +1 °C днём и до —7 °C ночью. Небольшие кратковременные осадки.

В субботу, 14 ноября, в Красноярске ожидается до —1 °C днём. Ночью — до —7 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 ноября в центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с, на дорогах гололедица.