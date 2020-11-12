Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысил в США рекордный уровень в 140 тысяч. Об этом 11 ноября сообщает газета The Washington Post.

Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику эпидемии, на 01:50 мск 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в США достигло 10 372 481.

Всего в США с начала пандемии умерли 240 838 пациентов с диагнозом COVID-19.

С учётом этих данных на США приходится около 20% всех случаев заражения коронавирусом в мире. На втором месте по числу заражений находится Индия (8 636 011 случаев заражения, 127 571 умерший), на третьем — Бразилия (5 699 005, 162 802).

Напомним, что 10 ноября суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США составил 136 325.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель оппозиционного «Движения за перемены» и один из лидеров «Демократического фронта» Черногории Небойша Медоевич 10 ноября в своём профиле в социальной сети написал, что COVID-19 — это «искусственно изолированное биологическое оружие». По его мнению, целью «разработки коронавируса» является фальсификация результатов президентских выборов в США.

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