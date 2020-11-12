Тирана, , 02:08 — REGNUM В среду, 11 ноября, в результате обследования 2 384 образцов в Албании выявили ещё 507 случаев заражения коронавирусом. 140 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 25 801 случай заражения коронавирусом. 12 493 человека уже излечились от COVID-19.

590 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 12 718 человек. На стационарном лечении находятся 363 пациента, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. 11 ноября в стране начал действовать комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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