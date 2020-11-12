Алжир, , 02:01 — REGNUM В Алжире за прошедшие сутки выявили 811 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что это рекордное число пациентов, выявленных в Алжире с начала пандемии за одни сутки. Всего в стране подтвердили 64 257 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на алжирской территории скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Алжире от осложнений COVID-19 умерли 2093 человека. В минздраве страны добавили, что 45 пациентов в настоящее время находятся в реанимации.