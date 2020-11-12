Киев, , 01:55 — REGNUM Киевские власти рассчитывают получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, заявил 11 ноября глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, вакцина начнёт поступать после завершения испытаний и с началом её промышленного производства в других странах.

«Регистрация, по моим ощущениям, будет до Нового года. Потом начинается уже процесс производства и поставки этих вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце I квартала», — объяснил Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель «содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса».

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