Приштина, , 01:57 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 11 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 1519 образцов в крае выявили 733 носителя коронавируса. Это стало новым «рекордом» для края. Ещё 137 пациентов были признаны излечившимися — в последнюю неделю число заражений ежедневно в разы превышает число выздоровлений, что предвещает огромный рост нагрузки на медицинские учреждения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке — десять человек в сутки. На выходные в Косово был введен комендантский час.

По официальным данным, всего в Косово выявлен 26 121 случай заражения коронавирусом. 16 499 пациентов уже здоровы. 777 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четыре пациента с COVID-19. Лечение проходят 8845 человек.

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