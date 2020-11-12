Лондон, , 01:41 — REGNUM Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в тех графствах на юго-западе Англии — Глостершир, Девон и Достер, сообщает министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

Штамм H5N8 был выявлен у небольшого количества диких гусей и лебедей. Отмечается, что угрозы для здоровья жителей этих регионов нет.

При этом власти попросили птицефабрики «усилить меры биологической безопасности» для недопущения новых вспышек заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в городе Чхонан в Южной Корее выявили очередной очаг птичьего гриппа. Из-за этого перемещение домашних птиц в радиусе 10 км от места очага решили ограничить.

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