Любляна, , 01:33 — REGNUM Министр здравоохранения Словении Томаж Гантар на пресс-конференции 11 ноября подтвердил, что правительство предложило более строгие эпидемиологические меры, чем те, которые сейчас действуют в стране. Однако, по его словам, не все в правительстве согласны с данными мерами. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Гантар отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране еще не стабилизировалась, хотя некоторые требуют смягчения ограничительных мер. Но, по его словам, слишком рано даже думать об этом, и поэтому необходимо ввести новые, более строгие, но при этом кратковременные меры.

«Правительство Словении должно ограничить проведение мероприятий, ограничить общественный трафик, и самое главное — ни за что не смягчать текущие меры, потому что мы еще не достигли стабильного состояния», — подчеркнул он.

Однако с такими «драконовскими новыми мерами» не согласен министр экономики Словении Здравко Почивалшек, который настаивает на балансировании между частичным ограничением социальной жизни и свободой экономической деятельности, чтобы не произошло еще большего экономического спада в стране в этом и в следующем году.

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