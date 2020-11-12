Киев, , 01:07 — REGNUM Коронавирусом нового типа заразился вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Резникова, он ушел на домашний карантин еще 9 ноября и сдал тест на SARS-CoV-2, который показал положительный результат. Вице-премьер отметил, что чувствует себя нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Ранее также стало известно о положительных тестах на коронавирусную инфекцию украинского президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

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