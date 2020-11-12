Нью-Йорк, США, , 00:49 — REGNUM Ограничения на работу баров, ресторанов и спортивных залов ввели в американском штате Нью-Йорк, заявил губернатор региона Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

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«Заведения с лицензией штата на торговлю спиртным, включая бары и рестораны, должны завершать свою работу в 22:00. Спортивные залы также закрываются в 22:00», — заявил он.

Куомо добавил, что новые ограничения вводятся из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк. В то же время университет Джонса Хопкинса отмечает, что штат занимает четвертое место в США по числу инфицированных и первое по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией.

При этом по всем США было выявлено более 10,3 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали 240 521 человек.