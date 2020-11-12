Никосия, , 00:44 — REGNUM Решение ввести карантин в двух кипрских городах — Лимасол и Пафос — приняло министерство здравоохранения Республики Кипр из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает газета Cyprus mail.

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Речь идет о запрете на въезд и выезд из этих населенных пунктов. Ограничений на передвижения внутри городов нет, кроме ранее объявленного комендантского часа с 20:00 до 05:00.

Также запрещаются все публичные собрания. Решение вступает в силу вечером 12 ноября и будет действовать 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кипра объявили о введении на острове комендантского часа в ночное время с 5 по 30 ноября.

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