Дакка, , 00:28 — REGNUM В Бангладеш общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 425 тысяч, сообщает пресс-служба генерального директората здравоохранения страны.

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Сообщается, что за 11 ноября в стране провели 14 524 теста на выявление коронавирусной инфекции. Из них 1733 показали положительный результат. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бангладеш достигло 425 353.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бангладеш от осложнений COVID-19 скончались 6 127 человек. Еще 343 131 пациент выздоровел.