Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Заражение коронавирусом выявили у советника президента США по политическим вопросам Брайана Джека, передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По информации журналистов, примерно неделю назад указанный сотрудник Белого дома был на мероприятии по случаю выборов в США. При этом в американской администрации не подтвердили эти сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что анализ, сданный руководителем аппарата Белого дома Марком Медоусом, показал положительный результат на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава аппарата Белого дома США заразился коронавирусом