Мурманск, , 00:11 — REGNUM Опыт Мурманска в развитии городской мобильности был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, на начальном этапе идея создания велопроката в Мурманске не была поддержана горожанами.

«На меня многие старожилы поглядывали с недоумением — ну Север же, какие велосипеды? Я вам скажу: такого бума и активности велосипедного движения я редко где видел. Стало совершенно очевидно: привычные заблуждения, что на Севере это всё не работает, потому что холодно, — это всё неправда. Велопрокаты, такая городская мобильность — это и транспорт, и проведение свободного времени, и развлечение. Это, конечно, непростая задача с учётом градостроительных норм и того, как спроектированы и построены наши города. Но это вызов, с которым надо работать», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор поднял тему пешеходной инфраструктуры.

«Тротуары, пешеходные связи в населённых пунктах не менее важны, чем дороги. Здоровый образ жизни, готовность во время пандемии больше времени проводить на улице и передвигаться пешком — тренд очевидный. Много лет дорожники тратили силы, время и жёстко относились к качеству дорожного покрытия, а тротуары никто не проверял, и их часто делали абы как», — отметил Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на форуме «Сильные идеи для нового времени» было представлено 300 перспективных идей из разных регионов страны.