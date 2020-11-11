Анкара, , 23:42 — REGNUM В Турции вводится запрет на курение в людных местах и на остановках общественного транспорта из-за увеличения числа случаев коронавируса, сообщает 11 ноября турецкий МИД в своем циркуляре.

Поясняется, что запрет на курение обусловлен тем, что курильщики снимают маски для удовлетворения своей слабости.

«Согласно ранее изданному циркуляру, во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но в процессе курения в таких местах люди снимают маски или спускают их вниз, не используя правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта», — указано в циркуляре МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что эпидемия коронавируса в стране достигла второго пикового максимума с весны 2020 года.

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