Лондон, , 23:25 — REGNUM Разработчики кооперативной игры Sea of Thieves решили подарить геймерам корабль Duke в честь старта продаж консоли нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 ноября они сообщили на официальной Twitter-странице проекта.

Корабль выполнен в зелёных неоновых тонах, создатели игры выложили в сеть видео, в котором они показали его дизайн. Стоит отметить, что название этого корабля является отсылкой к контроллеру оригинальной Xbox, который является одним из самых запомнившихся геймерам геймпадов.

https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1326289825050324992

Напомним, продажи Xbox Series X стартовали 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что многочисленные видео, в которых владельцы консоли показывают «дымящееся» устройство, могут быть розыгрышами.

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