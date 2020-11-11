Сараево, , 23:17 — REGNUM Председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович 11 ноября на встрече с премьер-министром Боснии и Герцеговины Фадилой Новаличем заявил, что в конечном итоге введение радикальных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса зависит от населения. Он добавил, что 69 смертельных случаев 11 ноября в Республике Сербской и Федерации Босния и Герцеговина является показателем того, что наступило время для согласования и координации мер между энтитетами. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Председатель правительства Республики Сербской убежден, что распространение коронавируса можно будет поставить под строгий контроль при соблюдении населением принятых мер. По его словам, необходимо исключить проведения торжеств и публичных собраний, в том числе предвыборных митингов.

Он также отметил, что в данный момент системы здравоохранения обоих энтитетов (Республики Сербской и Федерации Босния и Герцеговина) имеют 80% загруженность, поэтому необходимо скоординировать действия в этом направлении.