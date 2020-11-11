Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер опроверг информацию Bloomberg о том, что компания ведёт переговоры о приобретении японских игровых студий. Об этом 11 ноября сообщил портал Eurogamer.

«Я так не думаю», — сказал Спенсер, пояснив, что он так говорит, потому что не присутствует на всех без исключения переговорах, которые ведёт его команда. Глава Xbox отметил, что большинство переговоров, которые компания вела до сих пор, были по поводу длительных отношений, и что Microsoft не привыкла «разбрасывать» визитки с целью найти нужных людей.

Напомним, по информации инсайдеров, несколько японских разработчиков игр сообщили, что Microsoft обратилась к ним с предложением о слиянии. Источники отметили, что студии попросили не сообщать их названия, поскольку переговоры были приватными.

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