Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Студия Insomniac Games, возможно, внесла изменения в свою отсылку к Мстителям в игре Spider-Man Remastered. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

Журналист Грег Миллер выложил в сеть видео с игровым процессом ремастера Spider-Man, в котором показано, как Человек-паук фотографирует Башню Мстителей. В оригинальной игре Питер Паркер шутит по поводу того, что Мстители никогда не используют это здание, но в версии Spider-Man для PlayStation 5 эта его реплика отсутствует.

Миллер предположил, что Insomniac Games решила убрать этот монолог из-за игры Marvel`s Avengers от Square Enix. Стоит отметить, что позже некоторые пользователи сети сообщили, что студия всё же не удаляла эту сцену и она присутствуе тв игре.

https://twitter.com/GameOverGreggy/status/1326436773304561664

Напомним, Spider-Man Remastered выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 12 ноября 2020 года. Ранее Insomniac Games сообщила, что после релиза игры выпустит к ней патч, который позволит переносить сохранения из оригинальной Spider-Man в ремастер.

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