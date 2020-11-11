Женева, Швейцария, , 22:03 — REGNUM Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для завершения пандемии и нейтрализации угрозы болезни, заявила 11 ноября главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

При этом Сваминатан указала, что вакцина должна отвечать всем стандартам ВОЗ по показателям безопасности и эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что он обнадёжен результатами испытаний вакцины от коронавируса, созданных компаниями Pfizer и BioNTech.

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