Токио, , 21:36 — REGNUM В рамках старта продаж консоли PlayStation 5 компания Sony провела мероприятие в одном из древних храмов Токио. Об этом 11 ноября сообщил портал Kotaku.

Оно прошло в синтоистском храме Канда, расположенном в районе Токио Тиёда, недалеко от Акихабары. Автор статьи отметил, что впервые храм начал выпускать талисманы для предотвращения сбоев систем когда в Японии стала продаваться ОС Windows XP. После этого прихожане стали просить благословить различные вещи, от ноутбуков до веб-порталов.

https://twitter.com/Kotaku/status/1326516821239934976

Стоит отметить: ранее Sony объявила, что из-за эпидемии коронавируса не будет проводить в Японии никаких мероприятий, приуроченных к старту продаж PlayStation 5. Компания также сообщила, что в этот день консоль можно будет приобрести только в онлайн-магазине.

Читайте ранее в этом сюжете: Видеоблогер ACG сообщил, что его PlayStation 5 «на 100% мертва»