Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Видеоблогер Джереми Пентер, известный как ACG, заявил, что его консоль PlayStation 5 сломалась. Об этом 10 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

«На данный момент моя PS5 на 100% мертва», — написал Пентер, добавив, что он, как и другие блогеры и журналисты, столкнулся с проблемой восстановления данных, однако в его случае она переросла в более серьёзную.

«Sony и я работали над устранением неполадок, когда она полностью умерла», — сообщил видеоблогер.

https://twitter.com/JeremyPenter/status/1326213249088434176

Ранее в сети стали появляться видео, в которых показана «дымящая» консоль Xbox Series X. Позже администрация Twitter-страницы Xbox Studio показала, что видео могут быть розыгрышами и что этого эффекта можно добиться при помощи жидкости для электронных сигарет.

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